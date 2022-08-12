БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1733 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 303, вторую - 152, три и более - 1070, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 208 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 836 046. Первую дозу вакцины получили 5 369 674, вторую - 4 859 378, три и более - 3 350 213, бустерную дозу после положительного результата теста - 256 781 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)