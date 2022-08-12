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Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 12 августа 2022 18:57 (UTC +04:00)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, со счётом 10:1 он обыграл узбекского спортсмена Джасура Ортикбоева.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
Азербайджанский борец Эльданиз Азизов выиграл золотую медаль Исламиады (ФОТО)
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