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Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл серебряную медаль V Игр исламской солидарности

Общество Материалы 13 августа 2022 20:32 (UTC +04:00)
Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе выиграл серебряную медаль V Игр исламской солидарности

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ -Азербайджанский спортсмен по греко-римской борьбе Санан Сулейманов выиграл серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, он со счётом 5:2 уступил спортсмену из Кыргызстана Акмолу Махмудову.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

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