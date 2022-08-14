Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях вышла в финал Исламиады (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка по фехтованию на саблях Палина Каспиарович вышла в финал V Игр Исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, она со счётом 15:9 обыграла азербайджанскую спортсменку Сабину Керимову.

В финале Каспарович встретится с турецкой спортсменкой Ириной Шчуклой.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.