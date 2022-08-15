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Объявлены судьи матча "Карабах" - "Виктория"

Общество Материалы 15 августа 2022 10:52 (UTC +04:00)
Объявлены судьи матча "Карабах" - "Виктория"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Объявлены судьи первого матча этапа плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и чешской "Викторией" (Пльзень).

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на официальный сайт AFFA, встреча поручена судейской бригаде из Словении.

Рефери FIFA Славко Винчичу в качестве лайнсменов будут помогать Томаз Кланчник и Андраж Ковачич. Функции четвертого судьи будет выполнять Раде Обренович.

Судьями VAR будут Нейдж Кажтазович и Юре Прапротник.

Отметим, что матч "Карабах"-"Виктория", который состоится 17 августа, начнется в 20:45.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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