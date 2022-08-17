Названа стоимость новой школьной формы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стоимость рубашек как с длинными, так и с короткими рукавами в новой школьной форме всех размеров составляет 14 манатов, а брюки и юбки предлагаются по 25 манатов.

Об этом в ответ на запрос Trend сказал в среду начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов.

Он отметил, что на данный момент из-за нехватки времени школьная форма подготовлена только для младших классов (I-IV).

«Наряду с Бакинским швейным домом, школьную форму через несколько дней можно будет приобрести и в сети супермаркетов "Bravo" в столице», - добавил Азимов.

Отметим, что новая школьная форма уже поступила в продажу.