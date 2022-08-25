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Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»

Общество Материалы 25 августа 2022 23:02 (UTC +04:00)
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»

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БАКУ /Trend/ - 25 августа в Баку состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Кубок моря», проходившего в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.
Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в церемонии, состоявшейся в штабе Военно-морских сил, приняли участие официальные лица Министерства обороны, депутаты Милли Меджлиса, военные атташе, представители стран-участниц, местные и зарубежные журналисты, и другие гости.
Сначала был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане и «Кубке моря», на плац были вынесены кубок победителя и государственные флаги команд-участниц.
Победителям были вручены кубок, медали и ценные подарки.
Были исполнены Государственные гимны Азербайджанской Республики и Российской Федерации, команды которых набрали равное количество очков, разделив первое место.
Было отмечено, что уже пятый год Азербайджан принимает конкурс «Кубок моря», проводимый в рамках «Армейских международных игр». Как и в предшествующие годы, в этом году созданы все условия для организации конкурса совершенно прозрачно и на высоком уровне. Подчеркивалось, что конкурс «Кубок моря» прошел в атмосфере дружбы, братства и взаимопонимания.
Отметим, что в конкурсе «Кубок моря» военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России состязались на этапах «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка» и «Морская подготовка». Азербайджанские военнослужащие представили страну на высоком уровне.
Итоговым решением судейской комиссии, азербайджанские и российские военные моряки, набрав 225 баллов, были объявлены победителями конкурса. Команда Казахстана заняла второе место с 208 баллами, а команда Ирана удостоилась третьего места, набрав 178 баллов.

Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»
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