Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Кубок моря»

БАКУ /Trend/ - 25 августа в Баку состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей конкурса «Кубок моря», проходившего в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в церемонии, состоявшейся в штабе Военно-морских сил, приняли участие официальные лица Министерства обороны, депутаты Милли Меджлиса, военные атташе, представители стран-участниц, местные и зарубежные журналисты, и другие гости.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об Азербайджане и «Кубке моря», на плац были вынесены кубок победителя и государственные флаги команд-участниц.

Победителям были вручены кубок, медали и ценные подарки.

Были исполнены Государственные гимны Азербайджанской Республики и Российской Федерации, команды которых набрали равное количество очков, разделив первое место.

Было отмечено, что уже пятый год Азербайджан принимает конкурс «Кубок моря», проводимый в рамках «Армейских международных игр». Как и в предшествующие годы, в этом году созданы все условия для организации конкурса совершенно прозрачно и на высоком уровне. Подчеркивалось, что конкурс «Кубок моря» прошел в атмосфере дружбы, братства и взаимопонимания.

Отметим, что в конкурсе «Кубок моря» военные моряки Азербайджана, Ирана, Казахстана и России состязались на этапах «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка» и «Морская подготовка». Азербайджанские военнослужащие представили страну на высоком уровне.

Итоговым решением судейской комиссии, азербайджанские и российские военные моряки, набрав 225 баллов, были объявлены победителями конкурса. Команда Казахстана заняла второе место с 208 баллами, а команда Ирана удостоилась третьего места, набрав 178 баллов.