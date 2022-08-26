В бакинском вузе прокомментировали информацию о расторжении трудовых договоров с рядом профессоров и преподавателей

БАКУ /Trend/ - Бакинский государственный университет (БГУ) прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о расторжении трудовых договоров с рядом профессоров и преподавателей вуза.

Как сообщила Trend в пятницу руководитель пресс-службы БГУ Кямаля Гулиева, согласно законодательству, для преподавания соответствующих предметов на кафедрах при необходимости высококвалифицированные специалисты, руководящие работники с высоким авторитетом в сфере науки привлекаются к учебному процессу в порядке замещения или почасовой учебной нагрузки.

"Поскольку эти контракты являются срочными, к концу учебного года они прекращаются в соответствии с законодательством, а в следующем учебном году при необходимости заключается новый контракт. Это практика, которая применяется во всех вузах в течение многих лет", - сказала Гулиева.

Отметим, что в местных СМИ распространилась информация о расторжении в БГУ трудовых договоров с рядом должностных лиц и депутатов. В их числе упоминаются экс-министр образования Мисир Марданов, начальник управления Государственной миграционной службы генерал Рза Талыбов, заместитель премьер-министра Али Ахмедов, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Хиджран Гусейнова, Рафаэль Гусейнов, Зияфет Аскеров, Бахруз Магеррамов, директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов и другие.

(Перевод: Нубар Кулузаде)