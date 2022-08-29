Германия в ТОП-5 популярных стран для обучения у азербайджанской молодежи

БАКУ /Trend/ - Германия входит в пятерку самых популярных стран для обучения среди азербайджанской молодежи, наряду с Турцией, Россией, Украиной и Грузией.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на данные Erudera, первой в мире платформы для поиска университетов, поддерживаемой искусственным интеллектом.

В сообщении говорится, что к 2019/20 учебному году высшее образование в Германии получали 1049 студентов из Азербайджана .

В целом к последнему зимнему семестру 2020/2021 года высшее образование в Германии получали 416 437 иностранных студентов.