Концерты с массовой зрительской аудиторией в парке Центра Гейдара Алиева по уикэндам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В течение летнего сезона по выходным в парке Центра Гейдара Алиева проводятся различные мероприятия.

Как сообщает в понедельник Trend, по субботам и воскресеньям в парке Центра проходят вызывающие интерес большой зрительской аудитории концерты звезд эстрады.

В целом же в парке Центра Гейдара Алиева организуются занятия по различным видам спорта и сферам искусства, соревнования, концертные программы, танцевальные вечера. Эти мероприятия нацелены на эффективное и интересное проведение досуга жителями и гостями столицы, выявление и развитие талантов и умений несовершеннолетних.

Вход на мероприятия свободный.

(Перевод: Нубар Кулузаде)