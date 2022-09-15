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Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов - госагентство Азербайджана

Общество Материалы 15 сентября 2022 11:01 (UTC +04:00)
Продажа льготного жилья взята под контроль правоохранительных органов - госагентство Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Продажа льготного жилья взята под полный контроль правоохранительных органов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на брифинге руководитель аппарата Государственного агентства жилищного строительства Фариман Гурбанлы.

Он отметил, что в случае выявления каких-либо незаконных действий будут немедленно приняты меры.

Напомним, что сегодня в 11:00 Государственным агентством жилищного строительства будет осуществлена продажа льготных квартир во Втором жилом комплексе Ясамальского района. Всего на продажу выставлены 815 квартир в 18 зданиях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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