Состоялся товарищеский матч по конному поло между командами Азербайджана и США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся товарищеский матч по конному поло между командой "Elite Horse and Polo Club", представляющей Азербайджанскую Республику, и командой "Grand Champions Polo Club" из США.

Как передает в среду Trend, товарищеский матч был организован по случаю открытия 2 новых площадок для игры в поло в Баку.

Матч закончился со счетом 6:6.

Президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев вручил памятные награды командам.

С вводом в эксплуатацию полей для поло, созданных при поддержке всемирно известной компании Battro, в Азербайджане будут обеспечены условия для проведения самых престижных международных турниров по конному поло.

Отметим, что ежегодно с 2014 года члены сборной страны отправлялись на тренировки по конному поло в Аргентину на 3 месяца. В результате этих тренировок усиленная команда впервые в своей истории вышла в финал среди 8 команд на чемпионате Европы 2018 года в Италии и завоевала серебряную медаль. В ноябре 2018 года национальная сборная провела товарищеский матч с командой США в американском штате Флорида.