БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 885 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 245, вторую - 152, три и более - 422, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 66 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 885 828. Первую дозу вакцины получили 5 380 403, вторую - 4 866 780, три и более - 3 377 244, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 401 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)