«Shusha Chess 2022» организован на высоком уровне - Нона Гаприндашвили

ШУША /Trend/ - Международный шахматный турнир в Шуше организован на высоком уровне.
Об этом сказала Trend в субботу грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили, принявшая участие в международном шахматном турнире «Shusha Chess 2022» 21-24 сентября в городе Шуша.
«Вокруг приятные и хорошие люди. Шахматистам нужны условия,
хорошее отношение, и отрадно, что все это есть здесь. Шахматные
турниры - это моя жизнь. Я всю жизнь этим занимаюсь, и когда
принимаю участие в соревнованиях, шахматы вызывают у меня
положительные эмоции. Я хочу пожелать дальнейшего процветания
Азербайджану и удачи шахматистам», - сказала она.
Отметим, что турнир был организован министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.