Очень рад участвовать в Международном шахматном турнире в Шуше - иранский шахматист

ШУША /Trend/ - Очень рад участвовать в Международном шахматном турнире в Шуше, благодарен организаторам за приглашение.

Об этом Trend сказал в субботу иранский шахматист Пархам Магсудлу, принявший участие в международном шахматном турнире «Shusha Chess 2022» 21-24 сентября в городе Шуша.

"Я также благодарен своим оппонентам, которые оказались очень сильными соперниками и дали мне возможность проявить себя. Я доволен своими результатами, вторым местом. Надеюсь на возможность вновь принять участие в данных соревнованиях", - сказал он.

Отметим, что турнир был организован министерством молодежи и спорта Азербайджана, Федерацией шахмат Азербайджана и Управлением государственного заповедника города Шуша.