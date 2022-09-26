БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджана, 27 сентября в азербайджанской армии будет проведен ряд мероприятий по случаю «Дня памяти».

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

В соответствии с планом руководство министерства и другие военнослужащие посетят Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, почтят память общенационального лидера и шехидов Отечественной войны, возложат цветы к их могилам.

В рамках мероприятий для военнослужащих будут продемонстрированы документальные фильмы, видеоролики, фото- и книжные выставки, посвященные Отечественной войне.

На мероприятиях будет рассказано об историческом значении Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, роли нашего народа в этой победе, примерах мужества и героизма воинов, а также о наших шехидах.

Также военнослужащие посетят семьи шехидов, военнослужащих, потерявших здоровье в боях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)