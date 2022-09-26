Азербайджанские команды успешно выступили на гимнастраде по дисциплине "Гимнастика для всех" в Тбилиси

БАКУ /Trend/ - С 23 по 25 сентября в столице Грузии прошла Тбилисская гимнастрада по дисциплине "Гимнастика для всех". В соревнованиях Азербайджан представляли 40 спортсменов в составе команд Зиря "Eko Park", "Ay işığı" и "Alov", сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Все три команды страны успешно выступили на гимнастраде, которая проходила с участием 14 команд, и заняли первые места.

Отметим, что с участием азербайджанских гимнастов в 15-й Всемирной гимнастраде в Хельсинки (Финляндия) в 2015 году в нашей стране была официально заложена основа дисциплины "Гимнастика для всех".

Этим видом гимнастики, который очень популярен в мире, может заниматься любой человек, независимо от возраста, внешности и физических возможностей.

Напомним, что представители Азербайджана успешно выступили на соревнованиях по данному виду, проведенных в текущем году. Так, на прошедшем 10-14 июля в городе Невшатель (Швейцария) фестивале "European Gym for Life Challenge" наша команда "Ay işığı" завоевала серебряную медаль.