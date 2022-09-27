Во время Отечественной войны Азербайджана погибли 47 военнослужащих ГПС, 197 получили ранения

БАКУ /Trend/ - Во время Отечественной войны Азербайджана погибли 47 военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС), 197 человек получили ранения или телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев в интервью газете "Азербайджан".

По его словам, 12 азербайджанских пограничников, проявивших героизм в ходе боев, были удостоены ( 4 - посмертно) звания "Герой Отечественной войны", 176 человек награждены орденами, а 5 203 - медалями.

«Сформировалась практика посещения семей шехидов в государственные праздники, в дни рождения и дни памяти шехидов офицерами ГПС, обязательного посещения могил шехидов. Также особое внимание уделяется лечению ветеранов, оформлению документов на присвоение им звания ветеранов войны, обеспечению страховых и других выплат, созданы все условия для призыва членов семей шехидов на военную службу и на работу в Государственной пограничной службе, приема детей шехидов в специальную школу ГПС. На сегодняшний день 12 членов семей шехидов приняты в ГПС на действительную военную службу или работу, либо же в учебное заведение ГПС», - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)