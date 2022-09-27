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Министр здравоохранения Азербайджана навестил ветеранов Отечественной войны, проходящих лечение в Санаторно-курортном реабилитационном центре

Общество Материалы 27 сентября 2022 15:54 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения Азербайджана навестил ветеранов Отечественной войны, проходящих лечение в Санаторно-курортном реабилитационном центре

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БАКУ/Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев навестил раненых ветеранов Отечественной войны, которым в Санаторно-курортном реабилитационном центре в поселке Бузовна предоставляются лечебно-восстановительные услуги, передате Trend со ссылкой на минздрав.

Во время встречи Теймур Мусаев отметил, что Отечественная война, продолжавшаяся 44 дня, завершилась окончанием почти тридцатилетней оккупации и восстановлением нашей территориальной целостности. Было подчеркнуто, что Великая Победа, одержанная под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, вписана в нашу историю золотыми буквами.

Министр также отметил, что забота о семьях шехидов и ветеранах войны является одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, наш народ глубоко чтит память солдат и офицеров, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана: «Мы в неоплатном долгу перед доблестными защитниками Отечества, отдавшими свои жизни во имя освобождения нашей родины. Наши доблестные солдаты и офицеры, проявив большой героизм и отвагу, выполнили почетную миссию. Без вашей храбрости и самоотверженности наша великая Победа была бы невозможна».

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