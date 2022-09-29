UNEC стал победителем двух проектов по программе Erasmus+

БАКУ/Trend/ - UNEC, являясь координатором по двум различным призывам программы Erasmus+ Европейского Союза, стал победителем Erasmus+ KA2 (Capacity building in higher education) и модульной программы Jean Monnet.

Проект «REFRESH», победителем которого является UNEC, нацелен на усовершенствование зеленой и устойчивой экономики в университетах Азербайджана. В проекте приняли участие 15 партнеров, включая университеты Европы и Азербайджана.

В то же время UNEC стал победителем модуля Erasmus+ Jean Monnet под названием «Цифровые предпринимательские стратегии для устойчивой Европы (DigiShip)». Целью проекта является на основе европейского опыта усовершенствование преподавания дисциплины цифрового предпринимательства.