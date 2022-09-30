БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осужденным предоставляется право на видеовстречу, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об исполнении наказаний, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Представив законопроект, депутат Низами Сафаров сказал, что документ предусматривает предоставление заключенным права на видеовстречу в случаях введения ограничения на встречи в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, замену в этот период краткосрочных встреч телефонными звонками и видеовстречами по желанию осужденного.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Перевод: Фидан Мустафаева)