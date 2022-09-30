Средства от продажи билетов на V Международный фестиваль анимации переданы в Фонд возрождения Карабаха

БАКУ /Trend/ - Успешно завершился V Международный фестиваль анимации ANIMAFILM, прошедший под девизом "Один билет - одно дерево", сообщает в пятницу Trend.

Темой фестиваля, в котором принял участие 121 анимационный фильм для детей и взрослых из 29 стран, в этом году стало "Изменение климата". Как и было объявлено перед началом фестиваля, средства от продажи билетов, пожертвованы в Фонд возрождения Карабаха для поддержки деятельности по ликвидации ущерба окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана, восстановления экологического баланса и оздоровления окружающей среды.

Отметим, что от имени Общественного Объединения "Ассоциация анимации Азербайджана" в Карабахе будут посажены 412 деревьев.

Фонд возрождения Карабаха благодарит за этот благородный шаг руководство Общественного объединения "Ассоциация анимации Азербайджана" и компании "PERI FILM", являющихся организаторами Международного фестиваля анимации V ANIMAFILM, а также весь коллектив.

Фонд возрождения Карабаха приглашает всех к оказанию поддержки в устранении ущерба окружающей среде на освобожденных от оккупации территориях, организации работ по восстановлению экологического баланса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)