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Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество Материалы 2 октября 2022 13:10 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, ночью и утром местами есть вероятность дождей, будет дуть умеренный южный ветер, сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью 18-20° тепла, днем ​​25-29° тепла, в Баку ночью 18-20° тепла, днем ​​26-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем ​​29-34° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем ​​15-20° тепла.

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