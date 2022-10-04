Бакинская высшая школа нефти лидирует c 31 Президентским стипендиатом

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) лидирует в этом году по количеству Президентских стипендиатов, поступивших в высшие учебные заведения страны на 2022/2023 учебный год.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2022/2023 учебном году.

31 студент, удостоенный Президентской стипендии, имена которых упомянуты в Распоряжении Президента, обучаются в Бакинской высшей школе нефти. 17 из них учатся на кафедре информационной безопасности, 12 – на кафедре бизнес-администрирования и 2 – на кафедре компьютерной инженерии.

В общей сложности 102 студента были удостоены Президентской стипендии в Азербайджане в этом году. БВШН лидирует в списке и в этом году.

Ниже представляем количество Президентских стипендиатов по вузам: