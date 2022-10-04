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В Азербайджане выявлены еще 96 случаев заражения коронавирусом, вылечился 131 человек

Общество Материалы 4 октября 2022 16:41 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 96 случаев заражения коронавирусом, вылечился 131 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 96 случаев заражения коронавирусом, 131 человек вылечился, двое - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 821 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 060 человек вылечились, 9 921 – скончались, число активных больных составляет 776.

За последние сутки в стране проведены 3 806 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 260 232.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 96 случаев заражения коронавирусом, вылечился 131 человек
В Азербайджане выявлены еще 96 случаев заражения коронавирусом, вылечился 131 человек
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