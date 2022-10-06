Определен новый состав комиссии Кабмина Азербайджана по дорожному движению

БАКУ /Trend/ - Изменено название комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения и утвержден ее новый состав.
Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, новое название комиссии - комиссия по организации, регулированию и безопасности дорожного движения.
Состав комиссии по организации, регулированию и безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана следующий:
Председатель комиссии
Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджана
Члены комиссии:
Первый заместитель министра экономики Азербайджана
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана
Заместитель министра юстиции Азербайджана
Заместитель министра финансов Азербайджана
Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана
Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре
Генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен"
Заведующий отделом транспорта, коммуникаций и инноваций аппарата Кабинета министров Азербайджана
Начальник Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана
Руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку.
(Перевод: Фидан Мустафаева)