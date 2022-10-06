Определен новый состав комиссии Кабмина Азербайджана по дорожному движению

БАКУ /Trend/ - Изменено название комиссии Кабинета министров по безопасности дорожного движения и утвержден ее новый состав.

Как сообщает в четверг Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, новое название комиссии - комиссия по организации, регулированию и безопасности дорожного движения.

Состав комиссии по организации, регулированию и безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана следующий:

Председатель комиссии

Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджана

Члены комиссии:

Первый заместитель министра экономики Азербайджана

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана

Заместитель министра юстиции Азербайджана

Заместитель министра финансов Азербайджана

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре

Генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен"

Заведующий отделом транспорта, коммуникаций и инноваций аппарата Кабинета министров Азербайджана

Начальник Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана

Руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку.

(Перевод: Фидан Мустафаева)