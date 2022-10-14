БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшероне ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 20-22 градуса тепла.

В районах Азербайджана прогнозируются грозовые дожди, местами интенсивные, на высокогорных территориях возможен снег.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем - 19-23, в горах ночью – 1-6, днем - 6-9 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)