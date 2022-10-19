На территории строящегося Лачинского аэропорта ведутся земляные работы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На территории строящегося Лачинского аэропорта ведутся земляные работы.

Об этом сообщил Trend в среду в Бакинском Экспо-центре советник генерального директора ООО "AzVirt" Джейхун Сафаров.

По его словам, из-за сложного рельефа земляные работы в Лачине занимают много времени.

"Лачин считается территорией со сложным рельефом. Полагаем, что в конце 2024 - начале 2025 года работа, проводимая нашей компанией в Лачинском аэропорту, будет завершена. Мы прилагаем все усилия, чтобы все работы были выполнены в срок", - сказал Сафаров.

Он отметил, что компания занимается тремя основными направлениями строительства аэропортов.

"Это взлетно-посадочная полоса, площадь перрона и направляющие пути", - сказал Сафаров.

Отметим, что аэропорт в Лачине является третьим, который строится на освобожденных от оккупации территориях. 26 октября 2021 года состоялось официальное открытие аэропорта Физули, а завтра ожидается открытие Зангиланского аэропорта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)