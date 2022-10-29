БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 555 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 144, вторую - 122, три и более - 246, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 43 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 910 603. Первую дозу вакцины получили 5 389 900, вторую - 4 871 313, три и более - 3 386 409, бустерную дозу после положительного результата теста - 262 981 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)