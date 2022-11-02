В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из Гянджи и Масаллы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Гянджи и Масаллы, сообщает в среду Trend.

В учебно-тренировочных сборах принимают участие юные спортсменки, представляющие секции по художественной гимнастике, действующие при Гянджинском олимпийском спортивном клубе и Олимпийском спорткомплексе Масаллы.

В учебно-тренировочных сборах, которые проходят с 31 октября по пятое ноября, участвуют 10 гимнасток.

Цель учебно-тренировочных сборов - усиление физической подготовки юных граций, подготовка к объединенным соревнованиям по гимнастическим дисциплинам, в рамках которых состоится 27-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в городе Шеки 8-11 декабря, они будут посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.

Тренер по художественной гимнастике в Гянджинском олимпийском спортивном клубе Нурджахан Алиева рассказала, что отделение по художественной гимнастике в Клубе действует с 2021 года.

"У нас занимается 65 спортсменок. В будущем наших воспитанниц ждет много соревнований, но одно из самых значимых - первенство Азербайджана, которое пройдет в Шеки. Учебно-тренировочные сборы организованы для подготовки наших гимнасток к этим соревнованиям. Мы благодарны за создание условий для повышения спортивного уровня юных граций из Гянджи. Наши воспитанницы готовятся к соревнованиям с большим воодушевлением", - сказала Нурджахан Алиева.

Тренер Олимпийского спорткомплекса Масаллы Марзия Мустафазаде отметила, что гимнастки с нетерпением ждут участия в первенстве Азербайджана, и с огромным удовольствием тренируются на сборах.

"Отделение по художественной гимнастике в Олимпийском спорткомплексе Масаллы действует с 2019 года, на данный момент у нас занимается 35 воспитанниц. Девочки увлечены художественной гимнастикой и стараются продемонстрировать хороший результат. Учебно-тренировочные сборы, проводимые в Национальной арене гимнастики, сыграют значимую роль в повышении их спортивных навыков", - подчеркнула Марзия Мустафазаде.

Отметим, что ранее здесь были проведены учебно-тренировочные сборы спортсменок из Мингячевира, представляющих Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür).