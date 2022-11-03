БАКУ /Trend/ - В Агдаме и Физули начнется строительство двух центральных больниц.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на конференции на тему «Модель постконфликтного созидания под руководством Президента Ильхама Алиева».
По его словам, в ближайшее время начнутся восстановительные работы в комплексе Имарет.
«Азербайджан сегодня является одной из ведущих стран региона. Принципиальная позиция Президента Азербайджана стала главным фактором, обусловившим нашу историческую победу», - сказал Гусейнов.
(Перевод: Фидан Мустафаева)