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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

Общество Материалы 14 ноября 2022 16:09 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 7-12 ноября в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 170 противопехотных и 179 противотанковых мин, а также 357 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 485 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за неделю
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