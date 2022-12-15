В Азербайджане среди трудовых пенсионеров преобладают женщины

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане среди трудовых пенсионеров доля женщин составляет 56 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в информации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2021 год, которая была обсуждена сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей.

Было отмечено, что из трудовых пенсионеров 707 001 человек, или 58,89 процента получают пенсию по возрасту, 347 298 человек, или 28,93 процента - по инвалидности, 146 176 человек, или 12,18 процента - по потере кормилица.

(Перевод: Нубар Кулузаде)