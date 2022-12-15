В ряде сел Азербайджана завтра будут ограничения в подаче газа

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью в Гедабейском и Газахском районах, а завтра в горных и предгорных селах Балакенского и Ярдымлинского районов будут ограничения в подаче газа.

Как сообщили Trend в ПО "Азеригаз", резкое похолодание вызвало технические неполадки в газопроводах, в результате чего произошли утечки газа.

Сотрудники аварийно-восстановительной службы ПО «Азеригаз» были командированы на участки для немедленного устранения опасной ситуации. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, принимаются все возможные меры для ликвидации аварийной ситуации.