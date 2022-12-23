БАКУ /Trend/ - Названы самые актуальные профессии на рынке труда Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Как сказал сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, проводится анализ рынка труда.

"В настоящее время среди 175 актуальных профессий наибольший удельный вес занимают профессии в сферах ИКТ, сельского хозяйства и туризма", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)