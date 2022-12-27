В Азербайджане обнародовано число граждан, которым назначена первичная и повторная инвалидность

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 19 520 лицам назначена первичная инвалидность, а 37 180 - повторная.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам в 2022 году.

Он сообщил, что согласно действовавшему до 1 июля законодательству 6,3 процента пособий были опеределены для первой группы инвалидности.

"48 процентам была назначена инвалидность второй степени, а 30 процентам - третьей степени. В то же время 15 процентов всех пособий получают дети с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)