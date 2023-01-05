Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов - Мустафа Аббасбейли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы электронизируем процесс трудоустройства инвалидов. Обеспечение трудоустройства людей с ограниченными возможностями-одна из наших основных целей.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

По его словам, в законодательстве также прописано предоставление инвалидам услуг вне очереди.

"Мы регулярно демонстрируем механизмы поддержки как в рамках самозанятости, так и в рамках других наших мероприятий. Одним из важных моментов, который следует подчеркнуть, является предоставление рабочих мест по квоте. В настоящее время в Азербайджане имеется 66 000 рабочих мест по квоте. Сегодня абсолютное большинство рабочих мест занимают люди с инвалидностью и другие лица, входящие в категорию занятости по квоте. Мы электронизируем процесс трудоустройства по квоте. В рамках подсистемы "Труд и занятость" наша система будет автоматически определяя рабочие места по квоте, будет отправлять уведомления работодателям. Работодателю будет предоставлено определенное время, чтобы он сам мог трудоустроить кого-то из этой категории. Мы верим, что с помощью новой системы мы решим текущие проблемы",- сказал Аббасбейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)