Замира Адилова назначена руководителем департамента TƏBIB (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с новой структурой юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBIB), в целях совершенствования работы по связям с общественностью, тесного сотрудничества со средствами массовой информации создан новый департамент.

Как сообщили в четверг Trend в TƏBİB, отделы по связям с общественностью и маркетингу будут работать в составе нового департамента по связям с общественностью и маркетингу.

Приказом исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова на должность руководителя департамента по связям с общественностью и маркетингу назначена Замира Адилова. До данного назначения она являлась начальником отдела по связям с общественностью и организации мероприятий TƏBIB.

Ранее Адилова работала менеджером по связям с общественностью в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, начальником отдела по связям с общественностью в Бакинской высшей школе нефти. Окончила факультет журналистики Бакинского государственного университета. За плодотворную деятельность неоднократно награждалась почетными грамотами, является победителем многих конкурсов в сфере журналистики, участницей тренингов по связям с общественностью, менеджменту, автор более 100 публицистических и одной научной статьи.

(Перевод: Фидан Мустафаева)