Около десяти цепных аварий на дороге Баку-Сумгайыт – движение парализовано (ФОТО) Дополнено

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БАКУ /Trend/ - Парализовано движение на дороге Баку-Сумгайыт, там в утренние часы произошло около 10 цепных аварий, сообщает в понедельник Trend.

Движение остановлено, так как проезжая часть покрыта снегом и льдом. Километры дороги, проходящей по территории Абшеронского района не расчищены от снега и льда. Для расчистки дороги на этой территории не было привлечено техники, в результате там в утренние часы произошло около 10 цепных аварий.

На участке задействовано большое количество сотрудников полиции. Сотрудники дорожной полиции и пост-патрульной службы пытаются обеспечить движение, помогая автомобилистам, потерявшим управление на дороге.

(Перевод: Фидан Мустафаева)