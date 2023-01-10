Обнародован порядок увеличения зарплаты учителям и врачам в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, минимальная заработная плата была повышена до 345 манатов. Рост минимального размера оплаты труда обеспечит повышение заработной платы по всем ступеням единой тарифной таблицы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Вугар Байрамов.

Он отметил, что в очередь будет повышена заработная плата на предприятиях, подведомственных министерству здравоохранения, поскольку она регулируется единой тарифной таблицей.

"Однако у Министерства науки и образования Азербайджана и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) разные схемы оплаты труда. Поскольку в обоих структурах будет наблюдаться рост более низкой заработной платы, в этих сферах повышение заработной платы будет производиться с учетом разницы между разрядами тарификации должностей. Это означает, что к 5 февраля данные учреждения должны представить на утверждение новые тарифные таблицы. Новые размеры заработной платы по единой тарифной таблице будут утверждены Кабинетом Министров",- сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)