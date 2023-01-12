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Forbes назвал Баку одним из лучших направлений для путешествий в 2023 г.

Общество Материалы 12 января 2023 10:47 (UTC +04:00)
Forbes назвал Баку одним из лучших направлений для путешествий в 2023 г.

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БАКУ/Trend/ - На страницах журнала Forbes опубликован список лучших туристических направлений 2023 года, в который включена и столица Азербайджана.

«Названный «Дубаем Кавказских гор», Баку является городом контрастов. После бурения первой коммерческой нефтяной скважины в середине 1800-х годов, город, расположенный на берегу Каспийского моря, значительно вырос в размерах. Блестящие Пламенные башни расположенные недалеко от стен средневекового старого города и мечети рядом с нефтяными вышками вызывают восхищение», - говорится в материале, опубликованном на сайте журнала.

В публикации Forbes также отмечается, что в Баку проводится Гран-при Азербайджана по гонкам Формулы 1.

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