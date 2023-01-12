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В случае нарушения права на ссылку, журналист должен обратиться в Агентство - Ахмед Исмайлов

Общество Материалы 12 января 2023 13:49 (UTC +04:00)
В случае нарушения права на ссылку, журналист должен обратиться в Агентство - Ахмед Исмайлов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В случае нарушения права на ссылку, журналист должен обратиться в Агентство развития медиа Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по итогам 2022 года.

Исмаилов отметил, что в связи нарушением права на ссылку журналисты должны сами обратиться в Агентство развития медиа Азербайджана.

"Если журналист видит, что его материал размещен на каком-то сайте без ссылки, он может обратиться в Агентство развития медиа Азербайджана, и оно может изучить данный вопрос и принять соответствующие меры. Однако, если обращение не будет подано, то Агентство считает, что этот вопрос был согласован между сторонами, и автор разрешил публикацию своего материала на другом сайте", - добавил он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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