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Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищено около 30 гектаров площади

Общество Материалы 13 января 2023 13:18 (UTC +04:00)
Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищено около 30 гектаров площади

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Для восстановления Баситчайского заповедника от мин очищены около 30 гектаров территорий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Азербайджана Фируддин Алиев на пресс-конференции по итогам прошлого года.

По его словам, в настоящее время проведены предварительные исследования и выявлен нанесенный заповеднику ущерб.

"По мере разминирования будут проводиться работы по восстановлению заповедника. Уже подготовлено штатное расписание и другие документы", - сказал Алиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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