Бакинский суд приговорил обвиняемого в торговле наркотиками члена ПНФА к 6 годам лишения свободы

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное расследование по уголовному делу члена партии "Народный фронт Азербайджана" (ПНФА) Джафара Мирзоева, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова Мирзоев был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Отметим, что Джафар Мирзоев был депортирован из Германии в Азербайджан 25 ноября 2021 года и арестован 27 января прошлого года. При задержании и обыске оперативниками Главного управления по борьбе с наркотиками министерства внутренних дел при нем были обнаружены 12 граммов героина, 4 таблетки с наркосодержащим веществом. В отношении Мирзоева было возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК (незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров).

(Перевод: Нубар Кулузаде)