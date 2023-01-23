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Нацагентство Азербайджана по разминированию территорий представило еженедельный отчет об итогах работы

Общество Материалы 23 января 2023 15:52 (UTC +04:00)
Нацагентство Азербайджана по разминированию территорий представило еженедельный отчет об итогах работы

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БАКУ /Trend/ - Национальное агентство Азербайджана по разминированию территорий обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

"В ходе операций по разминированию 16-21 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 15 противопехотных и 20 противотанковых мин, а также 93 неразорвавшихся боеприпаса. От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 423 гектара", - говорится в сообщении.

Отметим, что за прошлый год (январь-декабрь) в ходе операций по разминированию обнаружены и обезврежены 8 780 противопехотных, 4 133 противотанковых мины, а также 14 950 неразорвавшихся боеприпасов. Очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 41 915,77 га территорий.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Нацагентство Азербайджана по разминированию территорий представило еженедельный отчет об итогах работы
Нацагентство Азербайджана по разминированию территорий представило еженедельный отчет об итогах работы
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