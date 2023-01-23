Возбуждено дело в отношении сотрудников Минсельхоза Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Гянджинской городской прокуратуре расследуются нарушения, совершенные в Научно-исследовательском институте защиты растений и технических культур Центра аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в хищении бюджетных средств путем выплаты заработной платы, премий и командировочных расходов некоторым сотрудникам указанного института сверх предусмотренных законом норм.

"По данному факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (растрата с использованием служебного положения), 179.2.4 (растрата с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

В настоящее время по делу продолжается предварительное следствие", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)