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В Азербайджане разрабатывается новый документ о лекарственных средствах

Общество Материалы 25 января 2023 15:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане разрабатывается новый документ о лекарственных средствах

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане соответствующими структурами разрабатывается новый документ о лекарственных средствах.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что премьер-министр Али Асадов поручил также привлечь к разработке документа специалистов парламентского комитета по здравоохранению.

"При ввозе лекарств в нашу страну на таможне возникают определенные проблемы. Мы провели несколько встреч. Документ находится на стадии разработки", - сказал Амирасланов.

Отметим, что в соответствии с законом о лекарственных средствах импорт лекарственных средств в Азербайджан осуществляют в основном организации, занимающиеся производственной и оптовой фармацевтической деятельностью.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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