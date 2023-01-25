В Азербайджане разрабатывается новый документ о лекарственных средствах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане соответствующими структурами разрабатывается новый документ о лекарственных средствах.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что премьер-министр Али Асадов поручил также привлечь к разработке документа специалистов парламентского комитета по здравоохранению.

"При ввозе лекарств в нашу страну на таможне возникают определенные проблемы. Мы провели несколько встреч. Документ находится на стадии разработки", - сказал Амирасланов.

Отметим, что в соответствии с законом о лекарственных средствах импорт лекарственных средств в Азербайджан осуществляют в основном организации, занимающиеся производственной и оптовой фармацевтической деятельностью.

(Перевод: Фидан Мустафаева)