Азербайджанская армия отомстила за Дашалты в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит 31 год со дня провала операции "Дашалты". Операция по освобождению села Дашалты в тот день была неудачной, но благодаря усилиям Азербайджанской Армии, которая с годами совершенствовалась, сегодня уже 3 года в Дашалты развевается наш трехцветный флаг.

26 января 1992 года бойцы 3-го подразделения добровольческой азербайджанской армии и Шушинского оборонительного батальона начали операцию по освобождению селения Дашалты. Отсутствие связи между солдатами и тактические ошибки привели к тому, что наши подразделения попали в засаду и операция завершилась неудачей.

В боях мы потеряли 94 бойца погибшими, значительное количество солдат было ранено, были пропавшие без вести, противник также понес значительные потери.

Участник операции "Дашалты" Фарман Велиев рассказал Trend о ночи, когда наши подразделения перешли в наступление.

"При входе в деревню, мы попали в туман. Связь с другими подразделениями была прервана. Мы заблудились. Все это привело к потерям. Мы находились на высоте, однако потерпели поражение в результате некомпетентности командования. Мы потеряли Дашалты и Шушу. Однако в 44-дневной Отечественной войне одержали победу благодаря единому командованию и сильной армии, отомстили за наших шехидов", - отметил он.

Во время 44-дневной Отечественной войны село Дашалты считалось воротами в Шушу.

Военный эксперт Азер Байрамов заявил Trend, что в то время непрофессионализм и плохая координация, царившие в Азербайджанской армии привели к провалу операции "Дашалты".

"В результате успешных контрнаступательных операций, проведенных азербайджанской армией, начиная с 27 сентября 2020 года, наши земли были освобождены от армянской оккупации.

В ходе Отечественной войны, Азербайджанская армия выбила врага с наших земель. Освобождение Дашалты во время Отечественной войны привело к тому, что дорога из Лачина в Шушу была взята под контроль, что не позволило противнику перебросить резервные силы и припасы. Участники второй Карабахской войны превратили провал Дашалтинской операции в успех. Наши герои не только спасли территории от оккупации, но и этим триумфом восполнили моральный ущерб, нанесенный нашему народу годами, восстановили историческую справедливость", - отметил эксперт.

(Перевод: Нубар Кулузаде)