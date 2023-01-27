В Азербайджане выявлены 24 случая заражения коронавирусом, вылечились 37 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 24 случая заражения коронавирусом, 37 человек вылечились, трое скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 827 847 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 817 541 человек вылечился, 10 080 – скончались, число активных больных составляет 226.

За последние сутки в стране проведены 1 413 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 481 325.

(Перевод: Фидан Мустафаева)