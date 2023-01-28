В Азербайджане задержаны члены организованной преступной группировки, возглавляемой гражданином Ирана (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате операций, проведенных сотрудниками полиции, задержаны члены организованной преступной группировки, возглавляемой гражданином Ирана, организовавшей сбыт наркотиков на территории Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе этих операций из незаконного оборота было изъято около 11 килограммов наркотических средств и психотропного вещества "метамфетамин".

Так, на основании оперативной информации, полученной Главным управлением по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, были задержаны временно проживающий на территории Баку гражданин Ирана Омид Карими и занимавшийся вместе с ним продажей наркотических средств Асиф Белиев. У этих лиц и по месту их проживания были обнаружены около двух килограммов опиума, марихуаны, а также электронные весы.

В продолжение оперативных мероприятий были задержаны другие члены банды, занимавшейся сбытом наркотических средств на территории Баку - Руфан Азери, Микаил Рзаев, Ильгар Юнусов, Нахид Аббасов, Хагани Азизли, Шамистан Теймуров, Юнус Мухтаров и Мухаммед Гасанов. У этих лиц, в их автомобилях и по адресам проживания было обнаружено в общей сложности около девяти килограммов героина, метамфетамина, опиума, психотропных препаратов.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. В отношении перечисленных лиц избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов наркосети, в которую входили указанные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)